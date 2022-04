Opnieuw Russisch ultimatum, Oekraïense officier slaakt noodkreet: "Mogelijk onze laatste dagen, onze laatste uren"

Sergej Volyna is de commandant van de 36ste brigade van de Oekraïense marine die, samen met het beruchte Azov-bataljon, het door de Russen omsingelde fabriekscomplex van Azovstal verdedigt. Die fabriekssite is het laatste Oekraïense bolwerk in Marioepol. De toestand op het oorlogsterrein is momenteel erg onduidelijk. "Maar de vijand is met tien keer meer", zegt en vreest vooral commandant Volyna.