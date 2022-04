Na vandalisme en nachtlawaai: toegang tot parkje in Destelbergen 's nachts verboden

De politie patrouilleerde de laatste maanden geregeld in het parkje en sinds de zomer van vorig jaar hangt er ook een camera. Maar toch blijven enkele jongeren er voor onrust zorgen. Zo is de camera het voorbije weekend gestolen. "Daarom is het vanaf nu verboden om van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens op de plek te komen", zegt de burgemeester.



"Dit is een kordate maatregel, maar na alle inspanningen van de politie voelen we ons genoodzaakt om streng te zijn", gaat Sierens verder. "We voelen dat de gemoederen er al een tijdje opgehitst zijn en we willen dat de rust er terugkomt."