Aandeel van Netflix keldert, streamingdienst wil tij keren met goedkoper abonnement met reclame

Alidor El Benni, docent in de richting Media Entertainment Business Thomas More Hogeschool ziet nog een mogelijkheid voor het bedrijf. "Het hoeft niet per se advertentieruimte te zijn tussen de afleveringen door, maar het kan ook bijvoorbeeld in de content zelf", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Denk maar aan product placement in een van hun reeksen."