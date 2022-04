Nieuw soort explosies ontdekt op oppervlak van witte dwergsterren

De ontdekking gebeurde aan de hand van waarnemingen van de ruimtetelescoop TESS die in 2018 is gelanceerd. "In de data viel ons iets ongewoons op: heldere flitsen die enkele uren duurden. Dankzij de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili kon worden bevestigd dat ze allemaal afkomstig waren van witte dwergen. Die observatie was cruciaal om onze resultaten te kunnen interpreteren."

Het team van astronomen wil nu met nog krachtigere telescopen op zoek naar micronova's om ze beter te begrijpen en in de toekomst te kunnen voorspellen.