Nieuwe fietsparking aan station Mechelen-Nekkerspoel telt bijna 500 parkeerplaatsen en is volledig overdekt

De nieuwe fietsparking aan het station van Mechelen-Nekkerspoel telt 484 parkeerplaatsen. “Dat zijn er dubbel zoveel als de vorige”, zegt Dimitri Temmerman van NMBS. En dat is niet alles. De parking is volledig overdekt en er zijn bredere plaatsen voor bijvoorbeeld bakfietsen. “We merken dat meer treinreizigers met de fiets naar het station komen, dus willen we ervoor zorgen dat ze hun fiets op een comfortabele manier kunnen parkeren.”

De bijna 500 parkeerplaatsen zijn vanaf nu toegankelijk en een deel daarvan wordt binnenkort beveiligd. “We gaan 90 plaatsen afsluiten voor dure fietsen, zoals een elektrische fiets, om onze treinreizigers een extra, betalende beveiliging aan te bieden. Met een MOBIB-kaart kunnen ze hun fiets veilig parkeren.” NMBS gebruikt de MOBIB-kaart ook bij andere stations waar er al nieuwe fietsparkings zijn.

De nieuwe fietsparking bevindt zich aan de voorzijde van station Mechelen-Nekkerspoel. De zone tussen de nieuwe fietsparking en de onderdoorgang is autovrij, om de veiligheid van de fietsers en voorbijgangers te verhogen.