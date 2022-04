Al 1.827 Oekraïense kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs: "Die instroom zal nog toenemen"

Bijna een derde van alle Oekraïense vluchtelingenkinderen die in het Nederlandstalig onderwijs les volgen, doen dat in Antwerpen. Het cijfer ligt daar op 602. In Oost-Vlaanderen zijn dat er 403. In de West-Vlaamse scholen zitten in totaal 294 nieuwkomers uit Oekraïne. In Vlaams-Brabant zijn dat er 286. Gevolgend door 196 in Limburg en 46 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.