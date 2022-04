Waarom het Westen nu wél zwaardere wapens wil leveren aan Oekraïne: "De publieke opinie is gewijzigd"

Op de wapenvoorraad van het Belgische leger hoeft president Zelenski dus niet te rekenen, maar de politieke wil om meer te doen lijkt er ondertussen wel te zijn.

Na het Belgisch-Nederlandse overleg dinsdag in Gent zei premier Alexander De Croo dat België "kijkt om een antwoord te geven op de vraag naar zwaar materieel", en vond Nederlands premier Mark Rutte dat het "vanwege de gebeurtenissen nu in Donbas" nodig is om "echt die stap te zetten om verder te gaan dan we tot nu toe gedaan hebben".

Wat heeft nu toch voor die omslag gezorgd? Naast de situatie op het terrein, ziet Roger Housen nog twee bijkomende oorzaken.

"Enerzijds is er het feit dat het Oekraïense leger echt successen boekt, daar waar we er initieel van uitgingen dat de Russen echt over de Oekraïners heen gingen walsen", stelt Housen. "Nu stelt het Westen vast dat het land weerstand kan bieden en zelfs plaatselijk successen kan boeken. Dat zorgt voor verandering in de ingesteldheid en besluitvorming, omdat het geen bodemloze put is."