BEKIJK - VRT NWS volgt team van  ontmijners in Oekraïne: "Voorbije dagen al 4 burgers gestorven door mijnen"

"In de voorbije dagen zijn 4 mensen omgekomen door mijnen, onze eigen ontmijners niet meegerekend". Aan het woord is Andrej, lid van een Oekraïens ontmijningsteam. We volgen hem terwijl hij achtergelaten Russische mijnen opspoort en onschadelijk maakt. Rusland zou zich volgens Oekraïne niet houden aan internationale afspraken van het gebruik van mijnen tijdens deze oorlog en gebruikt een type dat verboden is. Bekijk hier de reportage.