Hardnekkig mijden of op de voet volgen: op zoek naar de "beste" manier om met gruwelbeelden uit Oekraïne om te gaan

Vooral voor wie er angstig van wordt, is dat een goed idee, aldus Vervliet. "Het is belangrijk om toch een beetje controle te krijgen over de informatie die je binnenkrijgt. Dat helpt tegen een constant angstig gevoel", zegt hij.

"En als je merkt dat je er toch in je hoofd mee bezig blijft, probeer het dan af en toe te verstrooien. Investeer je aandacht in andere activiteiten zodat je het toch even kan vergeten. Er is niemand gebaat bij mensen die constant angstig rondlopen, daar gaat niemand beter van worden."