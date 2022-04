Planten kunnen PFAS uit de bodem halen, zegt UAntwerpen: "Brandnetels kunnen helpen bij sanering 3M"

Planten kunnen hoge concentraties PFAS uit de bodem of uit water filteren. De UAntwerpen onderzoekt daarom welke planten mogelijk een rol kunnen spelen bij de sanering van vervuilde terreinen, zoals die van 3M rond Zwijndrecht. "Er zijn zeker mogelijkheden om planten in te zetten om bodems te saneren. Het komt erop neer dat een plant alle stoffen die niet gebonden zijn aan de bodem kan opnemen. PFAS die vrij in grond- of bodemwater zitten, verdwijnen dus uit het milieu en belanden in de plant", zegt bioloog Thimo Groffen in Start Je Dag.