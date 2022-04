"Pop In Store" toont Frans en Waals design in Kortrijkse winkels

Naast Art Coco stappen ook de conceptwinkels Oes, Couteaux, De Beste Kamer, Tangram en Follie& Koffie mee in het verhaal. "Ik was meteen verkocht", zegt Anne Stroobants van de Follie&Koffie. "Bij ons in de OL-Vrouwestraat kan je een koffietje drinken en snuisteren in de producten in onze winkel. We hebben vooral kledij en juwelen, maar ik hou ook workshops in haken. Het is eens een leuke afwisseling. Valerie Bacart, een Waalse designer, maakt kimono's in speciale stoffen maar ook bomberjackets en kleine kraagjes. En het moet gezegd: het past ook zeer goed in het historische pand van Follie & Koffie."