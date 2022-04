Macron versus Le Pen: hierover verschillen de Franse presidentskandidaten grondig van mening

Bij Marine Le Pen staat de onafhankelijkheid van de Franse natie centraal. Ze is een koele minnaar van internationale samenwerkingsverbanden en instellingen. Le Pen wil een aantal afspraken en regels eenzijdig veranderen, wat haast zeker zal leiden tot conflicten met de Europese instellingen en internationale organisaties.



Ze wil ook af van het partnerschap met Duitsland én van de militaire overheersing van de Verenigde Staten in de NAVO. Ze zal het geïntegreerde commando verlaten, Franse troepen kunnen niet worden ingezet onder vreemd bevel. Dat was ook al zo tussen 1966 en 2009, toen president Sarkozy Frankrijk militair verankerde in de NAVO. Le Pen wil wél lid blijven van de NAVO als politieke organisatie, al moet die wel veranderen: wanneer de oorlog in Oekraïne is beëindigd moet weer toenadering worden gezocht tot Rusland.

Emmanuel Macron is net een overtuigd eurofiel. Hij is ervan overtuigd dat de Europese Unie de lidstaten net sterker maakt. Hij is ook al lange tijd een actief pleitbezorger van een Europees leger, dat autonoom kan opereren, maar wel nauw overlegt met de NAVO. Ook op het grotere internationale front is Macron een overtuigd voorstander van samenwerkingsverbanden, van de Verenigde Naties tot de G7 of G20.

Critici zeggen dat Macron zich weliswaar wil opwerpen tot bemiddelaar, van Libanon tot Oekraïne. Maar dat hij in de feiten vooral (pers-)aandacht heeft gewonnen, maar weinig resultaten heeft geboekt. Critici verwijten hem ook dat hij door zijn voorkeur voor internationale samenwerking en vrijhandel de Franse (economische) belangen niet altijd goed verdedigt.