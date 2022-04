Zijrivier De Laak krijg speciale sensoren om waterkwaliteit te controleren

De Laak is niet echt een stromende rivier, maar eerder een vuile beek tussen Aarschot en Tremelo. Daar wil de gemeente Tremelo iets aan doen. En dus heeft ze vandaag sensoren geplaatst die de waterkwaliteit continu meten. Dat vertelt schepen van Milieu in Tremelo Kris Torfs (Groen): "Sinds de jaren 70 is de Laak een rivier waar geen water meer door stroomt, er komt alleen afvalwater van omwonenden en woningen tussen Aarschot en Tremelo in terecht. Er zijn al jaren plannen om daar weer een propere rivier van te maken. Want wat is er mooier dan een rivier met helder water. Mijn grootvader heeft 60 jaar geleden nog in de Laak gezwommen, maar nu is het een stinkend riviertje".