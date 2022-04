Rode Kruis zoekt medewerkers voor nooddorp in Mechelen en opvangcentrum in Boom

Het opvangcentrum in Boom zal binnen enkele weken opstarten en het nooddorp in Mechelen zal midden mei de eerste vluchtelingen ontvangen. “De mensen die we zoeken voor de jobs zullen dus ongeveer een week voor die datum aan de slag gaan”, zegt Joachim Deman. “Het zijn contracten van onbepaalde duur, maar die hangen in theorie vast aan het project. Als het nooddorp in Mechelen ooit opgedoekt wordt, gaan we natuurlijk kijken of we de werknemer in kwestie ergens anders een plaats kunnen geven binnen het Rode Kruis.”