Rode Kruis-vrijwilligers verkopen voor het eerst sinds start coronacrisis weer ongehinderd stickers

De voorbije twee jaar viel de verkoop tegen als gevolg van de coronamaatregelen. "In 2020 viel de opbrengst terug tot een kwart van een normaal jaar", legt woordvoerder Joachim Deman uit. "Vorig jaar was het al iets beter, maar zaten we nog steeds maar aan iets meer dan de helft van de normale inkomsten. We willen nu weer aanknopen met het resultaat van 2019, dat was ongeveer 3 miljoen euro of zo’n 600.000 stickers."