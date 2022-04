Roken op perrons van de NMBS is vanaf 2023 verboden

Sinds 2004 geldt een rookverbod op de treinen, maar roken is vandaag nog steeds toegelaten op onoverdekte of halfoverdekte perrons. Met het wetsvoorstel willen de indieners de voorbeeldfunctie versterken. Bovendien moet het elke verwarring wegnemen. Vandaag weten reizigers soms niet waar wel en waar niet gerookt mag worden in stations, in gangen of op perrons.