Rusland probeert nieuwe nucleaire langeafstandsraket "Satan 2" uit en raakt testdoel 5.000 kilometer ver

Ook de afstand die de raket kan afleggen zou groter zijn dan eender welke andere raket. Bij de test nu is ruim 5.000 kilometer afgelegd. "Als je weet dat het van Moskou naar Brussel zo’n 2.500 kilometer is, dan weet je ook dat ze met die raket vanuit het oosten van Rusland, de Verenigde Staten kunnen raken."

De vraag blijft dan natuurlijk of het bij spierballenrollen zal blijven of de Russen ook echt overwegen kernwapens in te zetten. "Poetin sprak eerder al dreigende taal bij het begin van de oorlog in Oekraïne, maar eerder deze week nog zei de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat Rusland zeker geen kernwapens zal inzetten. Hoe betrouwbaar dat is weten we niet."