Rwanda heeft vliegtuig betaald om held van "Hotel Rwanda" te ontvoeren, zegt zijn advocaat met factuur in de hand

De manier waarop Rusesabagina naar Rwanda is gebracht is omstreden. Zijn familie en verschillende mensenrechtenorganisaties noemden het eerder al 'ontvoering'. Rusesabagina dacht namelijk dat hij op een vliegtuig naar Burundi zat, maar het landde uiteindelijk in Kigali, in opdracht van de Rwandese regering.

Op een persconferentie liet zijn advocaat Vincent Lurquin vandaag een kopie van de factuur zien die volgens hem bewijst dat Rusesabagina is ontvoerd. De factuur van een Griekse privé-luchtvaartmaatschappij (die de bewuste vlucht uitvoerde) is gericht aan het bureau van president Kagame. Belgische onderzoekers zouden de factuur hebben bemachtigd tijdens een onderzoek in Athene in het kader van een gerechtelijke onderzoek in België.