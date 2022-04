Politiek geladen posts naar de achtergrond duwen: topmodel Bella Hadid zegt dat Instagram haar "shadowbant"

Meta, het moederbedrijf achter onder andere Facebook en Instagram, communiceert zelden openlijk over haar algoritmes en hoe die precies werken. Toen vorig jaar de Arabische hashtag voor Al Aqsa (heilige moskee op de Tempelberg die zowel voor moslims als joden belangrijk is en waar regelmatig incidenten zijn, red.) werd verwijderd, excuseerde Meta zich en sprak het over een "globaal, technisch probleem".

De technologiegigant neemt ook nooit zelf het woord "shadowban" in de mond en zei in 2018 zelfs dat het "geen echt ding" is. Wat Meta wel doet, is berichten verbergen of de interactie ermee verminderen wanneer die in strijd zijn met hun gebruiksvoorwaarden. Daarin staat bijvoorbeeld dat naaktbeelden verboden zijn en dat polariserende , gewelddadige of gevoelige beelden door andere gebruikers gerapporteerd kunnen worden.

Mogelijk is dat wat er gebeurde met de berichten van Bella Hadid, al is het niet uitgesloten dat een algoritme bepaalde inhoud naar de achtergrond deed verdwijnen.