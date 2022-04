Sint-Pieters-Leeuw gaat verdachte  bedrijven sneller opsporen via een database

Verdachte autohandelaars, lompenbedrijven, carwashes en zelfs horecazaken worden al jaren in de gaten gehouden door de gemeente, want ze beschikken vaak niet over de nodige vergunningen. Vaak worden die bedrijven zelfs gelinkt aan drugscriminaliteit en zware misdrijven: “Het grote probleem is dat deze zaken dikwijls dekmantels zijn voor het witwassen van geld”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Geld dat in drugs-, wapen- en andere misdaadmilieus rondgaat. Bedrijven gaan dan tot 26 keer failliet en beginnen 27 keer opnieuw. Er kruipt heel veel werk in het manueel opzoekwerk, en die info wordt nu geautomatiseerd.”