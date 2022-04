Studentenraad en Unifac Universiteit Antwerpen zorgen samen met buurtbewoners voor propere studentenbuurt

Niet alleen studenten, maar ook buurtbewoners zijn aanwezig. “Het is super dat er hier wordt samengewerkt”, zegt straatvrijwilligster Isabelle. “We wonen hier allemaal en we hebben samen één doel. Een propere, groene buurt waar het gezellig is en we met elkaar kunnen praten.”

En bij deze actie stopt de samenwerking tussen het buurtcomité en de Studentenraad niet. “We gaan ook aanwezig zijn tijdens het buurtcomité om te blijven praten met elkaar”, zegt Julien De Wit. “We willen nog breder helpen bij de klachten over openbaar dronkenschap en grensoverschrijdend gedrag in de buurt. Maar deze actie is al super, een goed signaal.”