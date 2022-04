Tegen 2024 neutrale bankautomaten op 55 plaatsen in Limburg

Tegen 2024 zouden er op 55 plaatsen in Limburg in totaal 155 neutrale geldautomaten komen. De eerste daarvan zijn al in gebruik genomen, in Beringen, Lommel, Oudsbergen en Sint-Truiden. Het is de bedoeling dat iedereen in de toekomst op maximum 5 kilometer van zijn woonplaats cash geld kan afhalen of storten.