Tessa Wullaert eindelijk ereburger van Wielsbeke

Aan de prachtige Leieboorden in Sint-Baafs-Vijve voelt Tessa Wullaert zich duidelijk als een vis in het water. "Ik heb mijn agenda vrijgehouden voor deze dag. Dit is mijn geboortestreek, vandaag zijn mijn familie en kennissen hier, dit heb ik nodig. Ooit komt ik nog wel terug naar de streek om me er definitief te vestigen." De waardering tussen Wielsbeke en de nieuwe ereburger is groot. "Maar Joseph Mortier, dat is toch iets speciaals. Ik ken Joseph al van toen ik klein was en ik apprecieer enorm wat hij vroeger voor mij heeft gedaan. Dat hij die trofee heeft gemaakt voor mij, vind ik fantastisch. Want ik weet dat hij een moeilijke periode meemaakt. Hij verloor zijn vrouw en zoon en vecht tegen leukemie. En toch staat hij hier.”