Bezoekje aan Venetië? Vanaf juni moet je reserveren én entreegeld (tot 10 euro) betalen

"Vanaf juni zullen dagjestoeristen een bezoek kunnen reserveren via een website die nu in de maak is", zegt Simone Venturini, binnen het stadsbestuur bevoegd voor Toerisme, aan de Italiaanse krant La Repubblica. "Wie boekt, zal extra's krijgen, zoals kortingen bij een bezoek aan een museum. Om de toegangsprijs te bepalen, zullen we een maximum van 40.000 of 50.000 bezoekers per dag instellen."

Inwoners van de regio Veneto, waar Venetië deel van uitmaakt, zullen ook moeten reserveren, al hoeven zij geen inkomgeld te betalen. Ook toeristen die in de stad zelf overnachten, hoeven niet te betalen omdat zij al toeristenbelasting betalen. Er zijn nog uitzonderingen voor wie bijvoorbeeld naar de stad komt voor een begrafenis of om een familielid te bezoeken. Aan dat lijstje zouden in de komende weken nog uitzonderingen worden toegevoegd.

In de toekomst zouden er mogelijk ook toegangspoortjes kunnen komen aan belangrijke aankomstplaatsen in de stad.