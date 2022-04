Verdachte opgepakt voor brandstichtingen in Diest

Maandagnacht kreeg de politie in totaal vier meldingen binnen van brandstichtingen in Diest. Het ging om brandhaarden in De Kaai, de Paanhuisstraat, de Zoutstraat en tenslotte de Leuvensestraat. Het ging telkens om papier en karton dat in brand was gestoken, omdat de ophaling op dinsdag gebeurt in Diest.

Er vielen gelukkig geen gewonden. Eén persoon moest wel naar het ziekenhuis omdat hij rook had geïnhaleerd.