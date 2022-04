Vier tieners slaan man in coma in centrum Brugge: "Puur zinloos geweld"

Zaterdagnacht vielen de 4 jongeren fietsers lastig in de Breidelstraat tussen de Markt en de Burg. Een dertiger stopte om met hen te praten. Ze sloegen de man in elkaar en lieten hem achter op het terras van een horecazaak. De man moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar wordt hij sindsdien in coma gehouden, maar hij zou ondertussen stabiel zijn.

De tieners komen alle 4 uit Brugge. Door de camerabeelden konden ze snel gevonden en opgepakt worden. Ze zijn tussen 14 en 16 jaar oud. Ze zijn in een jeugdinstelling geplaatst. Burgemeester Dirk De fauw spreekt over puur zinloos geweld dat volkomen onaanvaardbaar is.