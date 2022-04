Britse onderzoekers ontdekken mogelijke link tussen 5 soorten bacteriën en agressieve prostaatkanker

"Het verband tussen de groei van bacteriën en kanker is niet altijd rechtlijnig. Het werk met de kankergroep van de Norwich Medical School heeft ons toegelaten een mogelijke link aan te tonen tussen bacteriën die in de prostaat leven en ernstige vormen van prostaatkanker. Dit zal verder onderzoek mogelijk maken om vast te stellen of er oorzakelijke verbanden zijn tussen de microben en de kanker", zei professor John Wain van het Qadram Institute.



Het onderzoek werd gefinancierd door The Bob Champion Cancer Trust en Prostate Cancer UK. Het werd geleid door de University of East Anglia in samenwerking met het Quadram Institute en het Norfolk and Norwich University Hospital. Andere medewerkers waren afkomstig uit de universiteiten van Oxford, Cambridge, Manchester, St Andrews en Auckland in Nieuw-Zeeland, het Earlham Institute, het Institute of Cancer Research, de Royal Marsden NHS Foundation Trust en Cancer Research UK.

De studie is gepubliceerd in European Urology Oncology. Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op een persbericht van de University of East Anglia.