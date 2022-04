Vlaamse regering: "Impact arrest Raad van State over Oosterweelwerken sowieso immens"

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en haar collega van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open) heeft het laatste arrest van de Raad van State over de Oosterweelwerken en de PFOS-vervuiling ook gevolgen voor andere grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Volgens Demir interpreteert de Raad van State het bodemdecreet op een andere manier waardoor het in de praktijk onmogelijk wordt om grond te verplaatsen niet niet eerst is gesaneerd. Beide ministers beloven om snel met een "robuuste oplossing" te komen zodat de Oosterweelwerken zo snel mogelijk kunnen worden voortgezet.