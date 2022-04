VN: "In Kenia, Somalië en Ethiopië dreigt hongersnood voor 20 miljoen mensen"

"Er zijn problemen en honger waar ik vandaan kom. Er is niets dan honger", vertelde Faadumo Ali Mohamed aan het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Afrika. "Er is geen regen."



De vrouw is vertrokken met hoop op beterschap en met hoop op hulp voor haar zieke dochter van twee. Faadumo begon haar tocht vanuit haar dorp in de buurt van Jamame, in het zuiden van het land. Ze was dagenlang met haar drie kinderen onderweg en moest door verlaten gebieden die gecontroleerd werden door de regering of gewapende groeperingen. Een van haar kinderen was erg ziek. Haar einddoel was het algemeen ziekenhuis in Kismayo, ook in het zuiden.