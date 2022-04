13 nieuwe trajectcontroles in Limburg: een overzicht

De 13 nieuwe trajectcontroles in Limburg komen in 7 gemeenten. Vooral Tongeren springt er uit, waar op 5 plekken een trajectcontrole komt. Eén van de plekken is de Hoeise Kassei. Schepen Patrick Jans legt uit waarom: "Dat is een kaarsrechte weg die richting E40 leidt, weinig bebouwd. Door de structuur van de weg nodigt die uit snel te rijden. De automobilisten komen vaak van de snelweg, en zijn in de 'drive' om verder snel te rijden op een gewestweg waar maar 70 per uur toegelaten is. "

Lijst van geplande Limburgse trajectcontroles: