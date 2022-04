Weinig jonge bosuilen in Limburg en Antwerpen in 2022

Normaal gezien komen bosuilen vrij veel voor. "Dit jaar schijnt het heel slecht te gaan met deze soort, we vermoeden dat we naar een soort daljaar gaan", zegt Herman. "Een daljaar wil zeggen dat er weinig voedsel is, heel weinig muizen zijn, en dat ze dan weinig of geen jongen voortbrengen."

Herman Berghmans heeft maar in één kast enkele jonge uilen gevonden. De andere kasten zijn ofwel leeg, ofwel nog met enkele eieren, maar weinig bezette broedsels.