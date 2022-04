6 mensen naar ziekenhuis na brand in appartement Sint Niklaas

Onderaan de trappenhal stond een afvalcontainer en die heeft vuur gevat. Het zorgde voor een grote rookontwikkeling. Omdat de rook zich via de trappenhal verspreidde in het hele gebouw, was er heel even paniek bij de bewoners. Eén bewoner sprong van het terras naar beneden en liep een breuk op. Vijf andere aanwezigen hadden last van de ingeademde rook en werden eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is er erg aan toe.

Brandweer en politie konden met ladders de overige bewoners evacueren. De brand is vermoedelijk ontstaan bij het afval voor de inkomdeur. Er is vooral schade aan de trappenhal en aan de achterzijde van het appartementsgebouw. De appartementen zelf werden door de brandweer geventileerd.