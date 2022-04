68 kwetsbare kinderen uit Oekraïense stad Boetsja veilig aangekomen op luchthaven Melsbroek

Gisteren waren de kinderen en hun begeleiders uit Boetsja de grens tussen Oekraïne en Polen overgestoken. Hier zullen ze toegang hebben tot de nodige medische en psychosociale zorgen, en eventueel ook psychologische bijstand krijgen om hun traumatische ervaringen te helpen verwerken. Ze zullen ook worden georiënteerd naar gepast onderwijs.

"We zoeken ook nu geen kind voor een thuis, maar een thuis voor een kind, zij het tijdelijk", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "We hopen dat ze hier kunnen herstellen en de oorlog, al is het maar voor even, kunnen vergeten."

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) lopen kinderen in oorlogsgebied in Oekraïne groot gevaar. "Ze dreigen slachtoffer te worden van geweld, hebben een tekort aan levensmiddelen of vallen misschien in de handen van mensensmokkelaars. Dat moeten we zoveel mogelijk proberen te vermijden", zegt hij. "Met deze operatie halen we deze kwetsbare kinderen weg uit de gruwel van de oorlog en bieden we hen een veilige haven tot zolang de oorlog duurt."