"Lied van de vakschool" en andere schatten op schoolzolder: Erfgoeddag op zoek naar levend geheugen van ons onderwijs

Het gaat over verleden, maar ook over heden en toekomst, zegt Eva Begine van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. "Er is niets mis met nostalgie, dat is fijn en gezellig, maar daarnaast willen we ook meer aanbieden. Hoe moeten we naar het onderwijsverleden kijken? Wat is daar nog heel zinvol van en wat moeten we kritisch in vraag stellen? We hopen dat er hier en daar fijne gesprekken en dynamieken ontstaan."