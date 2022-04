"Topadvocaten op proces is geen teken van klassenjustitie": advocaat van moeder Sanda Dia over proces

"Klassenjustitie wordt niet bepaald door wie optreedt als advocaat. Dat hangt af of er bepaalde voordelen worden toegekend door een rechter of er bepaalde procedures niet worden gevolgd. Louter het feit dat er advocaten zouden staan die meer in de media komen dan anderen is voor ons niet het teken om te zeggen dat er klassenjustitie is", zegt Dendoncker in "De afspraak".



"We hebben het volste vertrouwen dat de rechter daarmee kan omgaan. Het is misschien niet slecht om in dit dramatisch dossier mensen te hebben die de sereniteit kunnen bewaren en die ook voldoende ervaring hebben. Ik denk dat dat het debat voor alle partijen enkel maar ten goede komt."