Mensen die Afghaanse medewerkers van Moeders voor Vrede hebben geholpen, krijgen bedanking in Ieper

De Afghaanse medewerkers van Moeders voor Vrede bouwen hier ondertussen een nieuw leven uit. Ze volgen Nederlandse les en zijn op zoek naar werk. Een Afghaanse dame die sinds december op de vlucht is en nu in Ieper woont, getuigt: "Ik leef hier in een appartement samen met mijn man, wij hebben een woonkamer en twee slaapkamers. We hebben het hier goed en zijn vrij. Maar we zijn met onze ziel en ons hart in Afghanistan. Hopelijk kunnen we op een dag terugkeren."