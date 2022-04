Alternatief plan voor Gravensteen krijgt geen groen licht van agentschap Onroerend Erfgoed

Het alternatieve plan voor het Gravensteen in Gent krijgt nog geen groen licht van Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat bleek vandaag in het Vlaams Parlement waar de minister een stand van zaken gaf in de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. In het alternatieve plan wordt het groenperk aan het Gravensteen behouden. Onroerend Erfgoed Vlaanderen heeft bezwaren tegen het plan.