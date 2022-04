Amerikaanse oud-student doet onverwacht huwelijksaanzoek aan stadhuis in Leuven: "We leerden elkaar hier kennen"

Bloemen, versieringen, muziek en een massa mensen donderdagmiddag aan het stadhuis in Leuven. Blake Corley uit New Orleans bracht zijn vriendin, Madison, van de Verenigde Staten helemaal naar de Grote Markt in Leuven om haar ten huwelijk te vragen. "Ik ben nog steeds aan het beven", zegt een uitgelaten Blake. "Het heeft heel wat moeite gekost om dit allemaal geregeld te krijgen. Ik ben blij dat ik haar ten huwelijk kon vragen in de mooiste stad van de wereld, Leuven. Ik kon geen betere plaats bedenken dan hier."