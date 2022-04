Belpoplegende Arno overleden aan de gevolgen van pancreaskanker, "alsof prachtig oud gebouw uit Brussel is afgebroken"

Op zijn 16e leert Arno Sonja Vanhee kennen, zijn eerste grote liefde. “Zij was vooruit in alles. Een revoltemadam. Een madam met kloten” zegt hij over haar. “We hebben we elkaar ontmoet in volle zoektocht naar onze identiteit. En we zeiden gewoon: de wereld is van mij”, vult ze zelf aan. Sonja neemt Arno vaak mee naar Londen en introduceert hem er in haar vriendenkring. Ze duwt hem ook zijn eerste mondharmonica in de handen, en is erbij wanneer hij voor het eerst op een podium staat.