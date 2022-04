Art For Care brengt kunst uit het S.M.A.K. tot op de ziekenhuisvloer in Geel: "Kunst is essentieel voor het welzijn"

CEO Jan Flament is zeer verheugd over het pilootproject. "We zijn het eerste ziekenhuis dat zoiets onderneemt. Het is een proefproject, maar de contacten met het S.M.A.K. waren al in de voorbereiding zeer goed. We bleken direct op dezelfde golflengte te zitten. De afstand Gent-Geel was dus geen probleem. Daarnaast moeten we objectief vaststellen dat Geel het centrum van de wereld is. Ik snap dus dat het museum hier een eerste keer samenwerkt met een ziekenhuis", knipoogt de directeur.