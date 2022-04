Belgische forensisch experten naar Oekraïne voor identificatie oorlogsslachtoffers

Christl Verbiest is wetsdokter en tandarts bij het DVI-team en was erbij toen het team ter plaatse ging na de crash van vlucht MH17, maar in oorlogsgebied is ze nog nooit geweest. "Er is mij altijd gezegd dat wij niet in een oorlogsgebied gaan werken. Uiteindelijk is dat redelijk gevaarlijk en het is ook nog heel vroeg", vertelt ze in De Wereld Vandaag op Radio 1.