Biden kondigt opnieuw 800 miljoen dollar militaire steun aan voor Oekraïne: "VS kan dit lang volhouden"

Daarom haalt Biden opnieuw grote middelen uit de kast. Hij maakt opnieuw 800 miljoen dollar vrij voor militaire steun aan Oekraïne. De VS gaat onder meer zware artillerie en munitie leveren die geschikt zijn voor de nieuwe strijd in de overwegend vlakke Donbas-regio in het oosten. Heel concreet heeft Biden het over "zware artilleriewapens, tientallen houwitsers, 144.000 munitiepatronen en tactische drones".