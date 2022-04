Bouchez (MR) en Van Grieken (VB) doen debat Macron-Le Pen over, maar eindigen in gebekvecht

Deze vraag was niet aan de orde in Frankrijk, maar blijft onvermijdelijk in België. Tom Van Grieken feliciteert Georges-Louis Bouchez dat hij het debat met hem aangaat, maar voegt er meteen aan toe dat dit de volgende keer misschien kan in "de taal van de meerderheid van de Belgen". Bouchez laat zich niet van de wijs brengen. "We zijn een land met drie officiële talen. U moet dat respecteren. Misschien vindt u dat niet leuk, maar het is de realiteit van het land waarin we leven."

Bouchez zegt dat het misschien fout is geweest om het land op te splitsen in drie taalgebieden in plaats in heel het land de drie officiële talen te spreken. "Het is net in Franstalig België waar het Nederlands niet wordt geapprecieerd", kaatst Van Grieken de bal terug. "België kan misschien meertalig zijn, maar Vlaanderen is ééntalig. Dat is misschien een verrassing voor u."