Brandweer moet kind bevrijden na zwaar verkeersongeval in Kasterlee

In de namiddag vond er een zwaar verkeersongeval plaats op de Turnhoutsebaan in Kasterlee. Een auto die een zijstraat wou indraaien, werd aangereden door een tegenligger. In de auto zaten vier kinderen, de brandweer moest één kind bevrijden. De bestuurster is zwaar gewond en samen met de kinderen overgebracht naar het ziekenhuis.