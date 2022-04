Broederschap uit Ruisbroek voor het eerst na corona weer op bedevaart naar Scherpenheuvel

"We vertrekken op vrijdagavond 3 juni om 23u15 en komen de volgende dag aan om 14u in Scherpenheuvel. Zondag 5 juni om 5u 's ochtends vertrekken ze terug naar huis. Om 19u komen ze diezelfde dag terug aan in Ruisbroek", vertelt Robert Hoefman in Start Je Dag. De tocht naar Scherpenheuvel is ongeveer 54 kilometer. “We raden iedereen aan die niet veel beweegt om enkele weken op voorhand een paar keer per week te gaan oefenen. Je begint met een uurtje en je bouwt dat dan op tot 2 à 3 uur wandelen zodat je de afstand onder de knie krijgt”, zegt Hoefman .