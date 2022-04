Brusselse brandweer op zoek naar vrouwen: "Als Schaarbeek in de fik staat, kom jij dan helpen?"

Bij de Brusselse brandweer is slechts één procent van het operationele korps een vrouw. Dat zijn er elf op een totaal van 1100. "Dat is veel te weinig", zegt Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels). "Dat is historisch in Brussel zo, maar in elke Vlaamse stad zien we dat traditioneel brandweerman beschouwd wordt als een mannelijk beroep. Maar dat is het niet, ook vrouwen kunnen dit beroep uitoefenen. Vandaar deze campagne, gericht aan Brusselse vrouwen om mee de doen aan het Federaal Geschiktheidsattest om brandweervrouw te worden."