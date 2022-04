Explosie energieprijzen veegt effect btw-verlaging al na één maand weg 

De gasprijs zal volgens de berekeningen van de VREG voor een gemiddeld gezin klimmen naar een torenhoge 3.659 euro op jaarbasis. Dat is ruim 28 euro duurder dan recordmaand januari, toen een gezin voor een jaar gas 3.631 euro moest betalen. In vergelijking met maart komt er 213 euro bij, want toen ging de gasprijs even naar omlaag naar 3.445 euro.

Samen met de stijging van de elektriciteitsprijzen komen we dus op 453 euro extra per jaar, of ruim 37 euro per maand . Voor alle duidelijkheid: in die torenhoge prijs van april is dus de btw-verlaging naar 6 procent al verrekend.