Café waar Stromae videoclip van "Alors on danse" opnam, wordt afgebroken: "Stukje geschiedenis verdwijnt"

In 2010 kende de Brusselse artiest Stromae zijn grote doorbraak met het nummer "Alors on danse". De videoclip van dat nummer werd deels gefilmd in een bruin café in Drogenbos: café Oud Drogenbos, een oud volkscafé dat Stromae zo charmant vond, dat hij er nadien nog over de vloer kwam. Dat dit café nu moet verdwijnen, vindt oppositieraadslid Steve Roobaert (Go1620) bijzonder jammer. "Het is een stukje geschiedenis dat tegen de grond gaat", vertelt Roobaert aan Radio 2. "Het gaat om een café dat minstens 100 jaar oud is en waar Stromae dus de videoclip opnam van zijn eerste hit."