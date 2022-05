CHECK - Ja, zonnecrème is nuttig, maar studies over huidkankerpreventie zijn eerder verdeeld 

Twee controversiële stoffen die wél in de meeste, smeerbare zonnecrèmes zitten, zijn de chemische uv-blokkers oxybenzone en octinoxaat. De Amerikaanse staat Hawaï verbood vier jaar geleden crèmes met deze stoffen in, omdat ze bij afwassing in de zee mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de kostbare koraalriffen.

Een recente studie in het medische tijdschrift JAMA toont ook aan dat deze stoffen na het insmeren wellicht dieper in de huid doordringen, maar een rapport van de Europese Commissie stelt dan weer dat er onvoldoende data zijn om aan te tonen dat dat voor mensen schadelijk is. Oxybenzone is op Europees niveau ook toegestaan in de productie van cosmetica.

Dat is ook de conclusie van de Amerikaanse Food and Drug Administration die zegt dat producten die onder de drempelwaarde van 0,5 nanogram per milliliter crème zitten, voor minder dan 1 op de 100.000 mensen schadelijk kan zijn. Hetzelfde geldt voor nanodeeltjes zinkoxide die in verschillende crèmes werden teruggevonden. Het is nog niet geweten welke effecten langdurig gebruik heeft, maar ook hier oordeelde de Europese Commissie dat smeren voorlopig veiliger is dan niet smeren. Zonnecrème wordt in België ook aan een strenge controle van de FOD Volksgezondheid onderworpen.