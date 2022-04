Bizarre diefstallen in openbare toiletten in Ichtegem: kranen, leidingen en drukknoppen zijn weg

Op paasmaandag zijn in de toiletten van de gemeentelijke sporthal 5 waterkranen gedemonteerd en gestolen. Gisterenmiddag verdwenen in de openbare toiletten van de kerk koperen leidingen en drukknoppen van de herentoiletten.

"Alle buizen zijn omgeplooid en afgeknepen zodat er geen water zou lekken wat doet vermoeden dat iemand met vakkennis de dief is", zegt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). "We staan voor een raadsel. Dat jaagt de gemeente op kosten. We hebben vandaag nieuwe kranen laten installeren door onze technische dienst. Maar we gaan de zaken ook beter moeten beveiligen, dat zal geld kosten."

De kranen in de sporthal zijn ondertussen hersteld, maar de schade in de openbare toiletten aan de kerk is groter. Die zijn momenteel nog dicht.